Campinas vence clássico com Guarulhos pela Superliga masculina de vôlei

O Vôlei Renata Campinas cumpriu o favoritismo e superou o Vedacit Vôlei Guarulhos, por 3 a 0 (25/21, 25/22 e 33/31), em duelo que abriu a nona rodada do returno da Superliga Masculina. O ponteiro Adriano foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

Com o resultado, os campineiros engataram a quinta vitória seguida e chegaram aos 43 pontos, se mantendo na briga pelas primeiras posições. O próximo compromisso do Campinas será contra o Neurologia Ativa, no próximo sábado, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, às 18 horas.

"Foi um jogo bem difícil, bem tenso. Toda essa reta final de Superliga vai ser bem difícil, assim como foi desde o começo, mas os detalhes vão fazer a diferença, cada ponto vai contar no final, está tudo muito embolado. Todos que ali querem passar por cima do outro e eu acho que foi assim desde o começo e vai seguir assim até o final da Superliga", comentou o ponteiro Adriano, que terminou como maior pontuador campineiro, com 16 acertos e mais de 75% de aproveitamento no ataque.