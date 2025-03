Caixinha ressalta importância de amistoso antes de estreia do Santos no Brasileirão

Em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o amistoso contra o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereia, por 4 a 1. Pedro Caixinha, técnico do Peixe, ressaltou a importância do duelo antes do início do torneio nacional.

A equipe entrou em campo pela primeira vez depois da eliminação no Paulistão, para o Corinthians, no último domingo. Caixinha, que promoveu a entrada de 23 jogadores no jogo, elogiou a postura do time no primeiro desafio após a queda no Estadual.

"Foi importante pela seriedade que colocamos no jogo. Era muito importante depois de uma boa semana de trabalho terminá-la da melhor maneira. Normalmente não é fácil. Depois de uma eliminação e antes de uma Data Fifa, pode haver algum momento em que o grupo fique desfocado. Ficamos muito satisfeitos por isso, pela forma como colocamos seriedade no jogo. Depois, o outro objetivo era esse: ritmo e minutagem. Isso foi conseguido. Tínhamos que dar uma resposta depois dessa eliminação, a equipe tem que ter essa mentalidade. Quando não ganha, tem que dar sempre uma resposta", disse o português em coletiva após o amistoso.