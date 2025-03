Brasileiro marca, Inter de Milão bate Atalanta e abre três pontos na liderança do Italiano

Neste domingo, a Inter de Milão conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 contra a Atalanta pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. No confronto direto disputado no Gewiss Stadium, o brasileiro Carlos Augusto e o argentino Lautaro Martíez marcaram os gols dos visitantes.

Desta maneira, após o tropeço do vice-líder Napoli, a Inter de Milão, com 64 pontos, abriu três unidades de vantagem na liderança do Italiano. Por sua vez, a Atalanta, com 58 pontos, permaneceu na terceira colocação.

Pela 30ª rodada do Italiano, a Inter retorna aos gramados apenas no dia 30, após a data Fifa. A equipe de Milão recebe, no Giuseppe Meazza, a Udinese, às 13h (de Brasília). Já a Atalanta, no mesmo dia, mas às 11h, visita a Fiorentina, no Artemio Franchi.