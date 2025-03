Brasil inicia preparação para enfrentar a Colômbia nesta segunda-feira; veja programação

O Brasil encara a Colômbia nesta quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção inicia a preparação para o duelo nesta segunda-feira.

O técnico Dorival Júnior comandará três treinos com foco no jogo contra a Colômbia. Nesta segunda e na terça-feira, as atividades acontecerão no estádio Bezerrão, em Brasília. O último trabalho está marcado para quarta, no Mané Garrincha, palco da partida. Todos os treinos estão marcados para as 17h (de Brasília).

Antes das atividades, serão realizadas coletivas de imprensa. Na terça-feira, a coletiva acontecerá ás 13h, no hotel em que a delegação está hospedada. Na quarta, a coletiva será no Mané Garrincha, às 15h45.