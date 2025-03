Bernardo projeta Brasileirão sub-20 pelo Santos e valoriza Neymar: "Inspiração"

O time sub-20 do Santos venceu o Botafogo de virada, por 4 a 1, no CT Rei Pelé, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Bernardo, meio-campista do Peixão, projetou a competição e elogiou a preparação.

"O Campeonato Brasileiro Sub-20 é uma grande vitrine e também um desafio enorme, pois enfrentamos as principais equipes do país. Tivemos um bom início, conquistando uma grande vitória contra o Botafogo, que é uma equipe muito qualificada", começou Bernardo.

"Nossa preparação tem sido muito intensa, e o objetivo é fazer uma grande campanha e buscar o título. Particularmente, fiquei feliz por poder voltar aos gramados e me sentir bem. Vou crescer a cada jogo e seguir ajudando a equipe, seja com gols, passes, assistências e muita entrega dentro de campo", acrescentou o meio-campista.