Benfica vence o Rio Ave e se mantém na briga pelo título do Português

Com oito minutos no relógio, foi marcado pênalti para os visitantes, na segunda etapa. O artilheiro Pavlidis foi para a cobrança e bateu firme, alta, do lado esquerdo do goleiro, não deixando chances para o arqueiro defender.

O Rio Ave diminuiu aos 19 da etapa complementar, em falta cobrada por Brandon Aguilera, que contou com um desvio na barreira para deixar o seu tento.

Dez minutos depois, os donos da casa conseguiram empatar a partida. Clayton roubou a bola do zagueiro rival, na frente da área, então limpou o goleiro para marcar.

Já com 35 do segundo tempo, Aursens conseguiu um belo passe rasteiro pelo lado direito do campo, para o interior da área, onde Akturkoglu dominou, tirando do goleiro e apenas empurrou para marcar o gol da vitória dos Encarnados.