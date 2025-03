Barcelona vira contra o Atlético e assume a liderança do Espanhol

Em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2, neste domingo. Lewandowski, Yamal e Ferran Torres marcaram para os visitantes, com o último indo às redes em duas oportunidades. Enquanto Julian Alvarez e Sorloth marcaram para os donos da casa, no Metropolitano.

Com a vitória, o Barcelona empata com o Real Madrid com 60 pontos e assume a liderança da competição, com um jogo a menos que os demais. Já os madrilenhos acumulam 56, ocupando a terceira posição na tabela.

O Barça volta a campo nesta quarta, quando enfrenta o Espanyol, no Ciutat Esportiva Dani Jarque, pelas semifinais da Copa da Catalunha, às 16h45. Já o Atlético enfrenta a mesma equipe e no mesmo local, porém, no dia 29 deste mês, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.