Bahia supera o Vitória na Fonte Nova e abre vantagem na final do Baiano

Porém, antes, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, ambas as equipes entram em campo. Nesta quarta-feira, às 19h, o Bahia visita o CSA, no Estádio Rei Pelé. Por sua vez, o Vitória, no mesmo dia, às 21h30, enfrenta o Sport no Barradão.

OS GOLS

O Bahia inaugurou o marcador logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta pela esquerda, Gabriel Xavier subiu mais alto que a marcação e testou firme para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, aos 47 minutos, o Bahia ampliou a vantagem. Erick Pulga venceu ao disputar a bola contra o zagueiro Neris, invadiu a área e mandou um foguete para o fundo a meta defendida por Lucas Arcanjo.