Auxiliar comenta situação de Garro e avalia atuação do Corinthians em vitória no Derby: "Soubemos jogar"

O Corinthians saiu na frente na final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Palmeiras, por 1 a 0, no jogo de ida, disputado no Allianz Parque. Com isso, a equipe alvinegra leva a vantagem do empate para a decisão, que acontece na Neo Química Arena.

Após a partida, Emiliano Martínez, auxiliar do Corinthians, deu detalhes sobre a decisão de deixar Rodrigo Garro no banco de reservas. O camisa 8 era dúvida para o clássico e vinha atuando no sacrifício por conta de dores no joelho, o que pesou na escolha da comissão técnica.

"No caso de Rodrigo (Garro), trabalhamos nos treinos das duas formas e escolhemos de última hora não utilizá-lo pelo problema no joelho dele", explicou o auxiliar corintiano.