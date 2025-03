Arsenal vence o Chelsea em casa e abre vantagem na vice-liderança da Premier League

Com a vitória, o Arsenal continua no segundo lugar da Premier League e abriu quatro pontos de vantagem para o terceiro colocado, o Nottingham Forest. Os Gunners possuem 58 pontos em 29 jogos. O Chelsea está na quarta posição, com 49 pontos em 29 partidas.

Agora o Campeonato Inglês irá parar por conta da Data Fifa. O Arsenal volta a campo apenas no dia 1º de abril, terça-feira, quando receberá o Fulham, às 15h45 (de Brasília). Por sua vez, o Chelsea jogará dois dias depois contra o Tottenham, às 16h, em casa.

O jogo

A primeira chance foi do Arsenal. Aos 11 minutos de jogo, Timber ganhou de Cucurella na linha de fundo e tocou para Martinelli, que foi parado por Fofana. A bola ficou viva na área e o goleiro Robert Sánchez fez grande defesa antes de Colwill afastar de vez o perigo.

Aos 20 minutos, o Arsenal abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Odegaard, Mikel Merino desviou na primeira trave e colocou a bola no fundo das redes.

Com cerca de 33 minutos jogados, Cucurella chutou forte e o goleiro Raya falhou. Para sorte do espanhol, a bola passou rente a trave.