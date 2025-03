Arias vê lição para aprender após Fluminense perder Carioca para o Flamengo

O Fluminense empatou sem gols com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. O resultado fez o Tricolor ficar com o vice do torneio estadual.

O meia Arias falou sobre a partida. O colombiano destacou que os tricolores saem da final com lições para a sequência da temporada. A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 1.