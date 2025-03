Após quatro vices seguidos, feminino do São Paulo enfim supera o Corinthians em uma final

O time feminino do São Paulo venceu o Corinthians nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e conquistou a Supercopa do Brasil feminina, neste sábado, no Morumbis. O título foi o primeiro do Tricolor contra o rival após quatro derrotas seguidas.

O primeiro dos embates entre as equipes por decisões aconteceu em 2019. O São Paulo perdeu os dois jogos da final do Campeonato Paulista e foi superado pelo Timão.