Ana Marcela Cunha chega em segundo lugar no Rainha do Mar 2025

A campeã olímpica Ana Marcela Cunha cruzou na segunda colocação do Rainha do Mar 2025 realizado neste domingo, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A brasileira, que defendia a coroa, viu sua companheira de equipe na Itália, Barbara Pozzobon, garantir o título da competição. Representante da França, Caroline Jouisse completou o pódio.

Logo na largada, a espanhola María de Valdés tropeçou e caiu, atrasando a saída de Ana Marcela Cunha, que parou para ajudá-la. Mesmo com essa dificuldade, a baiana se classificou para a fase seguinte.