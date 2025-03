Abel vê Corinthians mais eficaz em derrota do Palmeiras, mas mantém foco pelo tetra: "Nada a perder"

O Palmeiras saiu em desvantagem na decisão do Campeonato Paulista. O Verdão foi derrotado, por 1 a 0, para o Corinthians, em jogo realizado no Allianz Parque e agora terá que buscar o resultado fora de casa. O técnico Abel Ferreira reconheceu os méritos do rival e revelou o que, para ele, faltou para seu time ter um resultado melhor.

"Uma final de duas mãos. Entramos muito bem nos primeiros 15 minutos. Um jogador deles tirou um gol em cima da linha. A partir disso, acho que o adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio-campo deles e conseguiu ficar com mais bola. Não me lembro de uma defesa do Weverton por exemplo. Fizeram três arremates ao gol. Não me lembro de defesas nem em escanteios. Tiraram-nos a bola em determinado período da primeira parte. No segundo tempo já tinha acontecido com eles. Uma equipe que se defende bem. Tem que dar mérito, uma equipe que se defendeu bem, jogou no contra-ataque", disse.

O Corinthians abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo. Memphis Depay conseguiu limpar Mayke e Richard Ríos da jogada e deu assistência para Yuri Alberto. O camisa 9 do Timão passou por Micael e bateu no canto de Weverton. Esse foi o único chute do Corinthians ao gol, no jogo.