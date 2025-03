Abel promove retorno de Piquerez, e Corinthians terá Romero titular; veja escalações da final

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o duelo de ida da grande final do Campeonato Paulista. Do lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira promoveu uma mudança na lateral esquerda da equipe. Já o técnico Ramón Díaz definiu o Timão com Romero entre os titulares, e com Garro, que era dúvida, no banco de reservas.

O Palmeiras entrará para o Derby com uma única mudança em relação ao clássico da última segunda-feira. Piquerez, recuperado de lesão na coxa, assume a posição no lugar de Vanderlan. De resto, Abel Ferreira manteve a mesma base do time que foi titular no clássico da última segunda-feira, com Micael na zaga e Vitor Roque no comando de ataque.

Assim, o Palmeiras está escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.