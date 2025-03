Weverton espera Palmeiras inspirado contra o Corinthians e mira tetra do Paulista: "Nos enche os olhos"

"A oportunidade de conquistar mais um título é realmente para isso que a gente trabalha. Sempre planejamos, o Abel mostra aquilo que ele espera para a temporada e o que vamos fazer. E, chegar a esses momentos, disputar mais um título é a verdadeira essência do trabalho, do nosso sacrifício, da nossa renúncia, deixar a família um pouco de lado para viver esses momentos. Vamos fazer o que temos que fazer, que é competir do início ao fim e buscar nosso sonho, nosso grande objetivo", declarou.

"Quando chegam esses momentos, a gente olha para trás e vê que tudo que gente faz tem valido a pena, acreditar na estratégia, no que foi proposta. Nosso grande objetivo é vencer, para isso que a gente trabalha. Espero que vença o que for melhor e que a gente tenha um pouquinho de sorte e quem sabe levar mais um título", seguiu.

No Palmeiras desde 2018, Weverton está entre os maiores campeões da história do Palmeiras (com 12 títulos). Em Campeonatos Paulistas, o goleiro ainda alcançar a vice-liderança entre os palmeirenses com mais taças do Estadual, com cinco.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para jogo de ida. A segunda partida está marcada para acontecer no dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.

