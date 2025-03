Union Berlin x Bayern de Munique: escalações e onde assistir ao jogo pelo Alemão

Neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, o Union Berlin enfrenta o Bayern de Munique, às 11h30 (de Brasília), no Stadion An der Alten Forsterei.

O Union Berlin tenta surpreender o gigante alemão. Os donos da casa precisam da vitória para se afastarem da zona de rebaixamento. O Bayern de Munique chega embalado para a partida após se classificar na Liga dos Camepões. Agora, os bávaros querem se aproximar do título do Campeonato Alemão.