Tamires vê "jogo justo" em vice do Corinthians na Supercopa e reconhece: "A gente podia mais"

No futebol feminino, Tamires sempre deixa claro a necessidade de investimento de outros times e destaca o retorno de tal valorização no Corinthians, acostumado a ganhar títulos todos os anos. Quando questionada sobre o aumento dessa competitividade e como as Brabas encaram isso, a lateral disse que a equipe precisa manter a mentalidade vencedora.

"Temos que enfrentar sempre de cabeça erguida e sabendo que temos que trabalhar ainda mais. Conquistar tudo que o Corinthians conquistou, ser a referência que o Corinthians é, isso veio com muito trabalho. Temos que continuar com essa cabeça, trabalhando, e querendo que o futebol feminino sim cresça em todos os clubes, que os clubes continuem investindo, porque é isso que vai fazer o futebol crescer. Temos que continuar com essa mentalidade vencedora, e com essa competivividade que temos dentro da gente, e honrar a camisa do Corinthians em todos os jogos que formos jogar", concluiu Tamires.

Nesta temporada, as Brabas ainda disputam outros quatro títulos: Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão e Brasileirão. Elas são as atuais campeãs de três desses quatro torneios.

Mirando o restante da temporada, o Corinthians retorna aos gramados pela Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. Pela rodada de abertura da competição, o Timão visita o Real Brasília nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Valmir Campelo Bezerra.