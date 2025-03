São Paulo vence Corinthians nos pênaltis e conquista título inédito da Supercopa feminina

Agora, as equipes voltam a campo pela Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. Pela rodada de abertura da competição, o São Paulo encara o Flamengo nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa. Já o Corinthians visita o Real Brasília, no mesmo dia, às 19h.

O jogo

A primeira grande chance do jogo surgiu aos sete minutos de jogo. Ariel Godoi foi lançada em velocidade e caiu pelo lado esquerdo. A atacante fez o passe para a entrada da área, Vic Albuquerque fez o corta-luz e a bola ficou com Yaya. A camisa 8 bateu para o gol, mas pegou mascado e facilitou a defesa da goleira Carlinha.

Com 17 minutos no relógio, o Corinthians esteve próximo de abrir o placar novamente. Duda Sampaio alçou bola para dentro da área. Gabi Zanotti dominou e finalizou quase que com um voleio, mas Carlinha fez a defesa tranquila no meio do gol.

O São Paulo também chegou ao gol defendido por Lelê em algumas ocasiões, mas não levou muito perigo. De forma geral, o clássico majestoso foi bastante equilibrado na primeira etapa, e qualquer uma das duas equipes poderia ter saído com a vantagem ao fim dos 45 minutos.

No primeiro minuto da segunda etapa, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Lelê derrubou Dudinha dentro da área e, após revisão no VAR, a árbitra assinalou a penalidade. Camilinha foi para a cobrança, mas bateu mal e Lelê foi buscar no canto direito.