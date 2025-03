Sampaio Basquete vence o AD Santo André de maneira histórica

Além de Gabi, o Sampaio Basquete também contou com as boas atuações de Cacá e Sassá, que marcaram 18 pontos cada. Lays também foi um dos nomes do embate, com um dublo-duplo de 14 pontos e 10 assistências.

"Nosso time está evoluindo e encontrando as melhores escolhas ofensivas, aliando a característica pessoal de cada uma no nosso modelo de jogo. Destaco a Tainá Paixão, que faz um trabalho que talvez não apareça tanto aos olhos do senso comum, mas lidera as ações e com seu exemplo está fazendo essa construção ter qualidade de verdade. Defensivamente estamos ainda um pouco distante do ideal, mas a entrega de cada uma em cada lance nos motivam a melhorar todo jogo. Chegaremos lá", disse David Pelosini, técnico do Sampaio Basquete.

Por parte do Santo André, Leti Rodrigues teve a melhor atuação da equipe, com 18 pontos e sete assistências. Esta foi a segunda derrota seguida do time na competição.