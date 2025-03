Remanescente de era dourada, Romero quer Corinthians campeão de novo: "Esse é o objetivo"

"Título é título, independente do adversário. Mas uma final com o maior rival é ainda mais especial. Tive o privilégio de ganhar em 2018, foi muito bom. Mas a gente pensa mais em nós. Respeitamos o adversário, mas o nosso objetivo é voltar a ganhar um título. São seis anos que não ganhamos e nosso maior objetivo é esse. Vamos lutar, claro que existe uma pressão extra por ser um Derby, mas nosso objetivo é ganhar. Temos que estar concentrados nos dois jogos. A decisão é no segundo, mas os dois jogos são importantes", analisou o jogador.

Romero não tem sido titular do Timão, mas pode ganhar uma chance justamente na final, uma vez que Rodrigo Garro, com dores no joelho direito, é dúvida. Neste caso, Memphis Depay seria deslocado para a função de meio-campista.