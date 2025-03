RB Bragantino confirma contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras

O RB Bragantino anunciou na manhã deste sábado a contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras. O jogador de 22 anos, que assinará com o Massa Bruta até dezembro de 2029, estava envolvido na negociação que levou o meia Lucas Evangelista ao Verdão.

Fabinho se disse muito ansioso para novo desafio com a camisa do Bragantino. O jogador revelou que teve conversas com Jhon Jhon, que atuou junto com o volante na equipe profissional do Palmeiras.

"Estou muito preparado. Fiz a pré-temporada com o Palmeiras e disputei algumas partidas no Campeonato Paulista, então chego pronto e aguardando minha chance com o professor Seabra. Sempre tive vontade de jogar aqui. O Jhon Jhon, que é um amigo muito próximo, sempre falou muito bem do clube e do ambiente, o que aumentou ainda mais meu interesse", revelou Fabinho, em declaração para o site oficial do RB Bragantino.