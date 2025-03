Questionado em início, Pedro Caixinha ganha sobrevida após chegada de Neymar

Após o retorno de Neymar ao Santos, o técnico Pedro Caixinha ganhou uma sobrevida da diretoria e um respiro para a continuidade de seu trabalho. Sem o craque que veste a camisa 10, o Alvinegro Praiano, comandado pelo português, estava em baixa, somando maus resultados e atuações pobres.

Contratado para esta temporada, Pedro Caixinha estreou pelo Santos com vitória sobre o Mirassol por 2 a 1 no dia 16 de janeiro, na partida de abertura do Paulistão, na Vila Belmiro. Após isso, entretanto, mesmo com o artilheiro Guilherme se destacando, o Peixe acumulou maus resultados, com um empate com a Ponte Preta, seguido de derrotas para Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo.

Além dos placares adversos, o futebol praticado pelo Alvinegro estava sendo muito questionado, principalmente pelos torcedores. Inclusive, a classificação às quartas do Campeonato Paulista não estava definida e o Santos corria risco de uma queda precoce no Estadual.