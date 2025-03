Palmeiras x Corinthians: mais de 36 mil ingressos vendidos para primeiro jogo da final do Paulista

Palmeiras e Corinthians começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo. As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na tarde deste sábado, o Verdão atualizou a parcial de ingressos e informou que 36.400 ingressos já foram vendidos para a decisão, que conta com a torcida única do alviverde.

A venda geral teve início na manhã deste sábado. Os valores inteiros dos ingressos variam de R$ 240 e R$ 500.

O Allianz Parque recebe um show do Simply Red, neste sábado. Contudo, clube e WTorre farão uma força-tarefa para desmontar o palco, já que, de acordo com as informações da venda de ingressos, todos os setores do estádio estão disponíveis.