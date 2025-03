Palmeiras encerra preparação para final da Libertadores sub-20, e meia projeta decisão: "Peso grande"

?% de aproveitamento: as #CriasDaAcademia são FINALISTAS no Paraguai e os bastidores da classificação estão no ar! ?? ? https://t.co/tsVcIhtVY7 pic.twitter.com/A0t9Fm8z8x

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 14, 2025

Recém-contratado para o sub-20 do Palmeiras, Larson marcou seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Belgrano-ARG, pela semifinal. O meio-campista comentou a sensação de defender o Verdão e anotar um gol em um jogo importante e projetou a grande decisão.

"Nem nos meus melhores sonhos imaginei que estaria aqui no Palmeiras, nem passou pela minha cabeça que estaria aqui fazendo gol em uma semifinal da Libertadores. Essa competição tem um peso muito grande, então fico muito feliz por poder ajudar a equipe de várias formas, não só com o gol", disse.

"Quando cheguei, os meninos brincavam muito sobre o Palmeiras ser diferente. Não só os atletas, mas todo mundo que trabalha no clube. Logo que a gente chega, percebe que é uma adrenalina diferente, é uma atmosfera diferente no treino e no jogo. Consegui me adaptar muito rápido a tudo isso, me sentindo mais em casa a cada dia que passa", seguiu.