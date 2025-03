Organizada do Corinthians convoca torcida para ato em apoio à equipe antes da final do Paulista

Na tarde deste sábado, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou a torcida para um ato de apoio ao elenco antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

A Gaviões convocou a Fiel Torcida para uma ação em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, às 14h30, com o objetivo de "empurrar o time rumo à primeira batalha da final do Campeonato Paulista". A organizada pediu para que aqueles que comparecerem utilizem a camisa preta do Corinthians.

"Que cada jogador sinta no peito o peso dessa camisa, a grandeza dessa história e a força dessa torcida que nunca abandona! Vamos cantar, vibrar e mostrar que, dentro ou fora de campo, somos todos parte desse time", escreveu a organizada em publicação no Instagram.