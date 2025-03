Nos EUA, Brasil conquista seu melhor resultado na história do Mundial de Bobsled

A equipe do Brasil de bosbled 4-man conquistou, neste sábado, um resultado histórico no Mundial de Bobsled e Skeleton, disputado em Lake Placid, nos Estados Unidos. Edson Bindilatti, Edson Martins, Rafael Souza e Erick Vianna compuseram o time que levou o país ao inédito 13º lugar na final da prova, melhor resultado brasileiro na competição mais importante dessa modalidade.

"Foi um 13º lugar histórico que representa uma evolução muito grande do nosso time. Viemos com um trenó novo, regulando da melhor forma possível e ainda temos muito o que melhorar. Mostramos que estamos no páreo para fazer um grande trabalho visando aos Jogos Olímpicos", celebrou o piloto Edson Bindilatti.

Pilotado por Edson Bindilatti, o trenó brasileiro, terminou o Mundial com o tempo somado de 2min47s32 e fechou a participação com a 13ª colocação entre os 24 participantes. O pódio teve dobradinha alemã com os times dos pilotos Francesco Friedich em primeiro lugar (2min44s52) e Johannes Lochner em segundo (2min44s80). Em terceiro lugar ficaram os britânicos, comandados por Brad Hall (2min45s00).