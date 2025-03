Monaco vence o Angers pelo Francês e entra na zona da Champions

As equipes voltam a campo apenas no final do mês, ao fim da data Fifa, pela 27ª rodada do campeonato local. No Stade Louis-II, o Monaco irá receber o Nice, no próximo dia 29, enquanto o Angers recebe o Rennes, no Stade Raymond Kopa, um dia depois.

O gol do jogo

Aos 31 minutos da segunda etapa, o brasileiro Caio Henrique recebeu pelo lado esquerdo do campo e alçou a bola à área adversária, onde o centroavante Biereth dominou de peito e, na linha da pequena área, finalizou com o bico do pé para inaugurar o marcador.