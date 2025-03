Manchester City só empata com Brighton e vê rivais mais distantes no Inglês

O Manchester City empatou contra o Brighton pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola ficou no 2 a 2, com Marmoush participando nos dois gols.

Com o resultado, o City permanece na quinta posição, com 48 pontos pontos. Já o Brighton continua na sétima colocação com 47 pontos.

O Manchester City volta a jogar no dia 30 de março contra o Bournemouth, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, às 12h30 (de Brasília). Pela mesma competição, o Brighton irá receber o Nottingham Forest, às 14h15, no dia 29 deste mês.