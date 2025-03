Líder do Português, Sporting supera o Famalicão e engata terceira vitória seguida

Os donos da casa abriram o placar no primeiro minuto do jogo. Gyokeres fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio da área. Francisco Trincão não conseguiu dominar, a bola passou e sobrou para Fresnena, que chutou para o fundo do gol.

Óscar Aranda deixou tudo igual aos 35 minutos, de pênalti. Mas o Sporting respondou na mesma moeda aos 20 do segundo tempo. Gyokeres converteu penalidade máxima e recolocou o Sporting na frente do placar.

Os donos da casa deram números finais à partida aos 43. Gyokeres, nome do jogo, chegou na linha de fundo encontrou Catamo sozinho na segunda trave. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das rendes para decretar a vitória do líder do Português.