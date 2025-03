Lando Norris garante a pole-position no GP da Austrália; Gabriel Bortoleto larga no 15º lugar

Fernando Alonso eliminado no Q2

No Q2, Gabriel Bortoleto realizou cinco voltas, mas alcançou um tempo inferior ao conquistado no Q1, com 1m17s520. Assim, o brasileiro ficou na 15ª posição.

O experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, não conseguiu despontar e caiu no Q2, no 12º lugar, uma posição acima de seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll.

Os eliminados no Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar (RB).

Q3 e a pole de Lando Norris

Por fim, o britânico Lando Norris garantiu a primeira pole-position da temporada. O piloto da McLaren realizou seis voltas no Q3 e alcançou o tempo de 1m15s096. O australiano Oscar Piastri (1m15s180) e o holandês Max Verstappen (1m15s481) fecharam o Top 3.