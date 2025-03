João Fonseca vence Nishikori e vai à final do Challenger de Phoenix

Número 69 no ranking da ATP, João Fonseca segue brilhando no tênis mundial. Neste sábado, o jovem de 18 anos superou o japonês Kei Nishikori (nº 68), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3) e avançou à decisão do Challenger 175 de Phoenix, em 1 hora e sete minutos de jogo.

Agora, João Fonseca terá pela frente Alexander Bublik (nº77 do mundo), do Cazaquistão. O tenista garantiu vaga na final do Challenger após vencer o português Nuno Borges por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).

Fonseca não enfrentou muitas dificuldades no duelo contra Nishikori. O garoto teve grande atuação e dominou o primeiro set, enquanto o japonês demorou a se encontrar no jogo. Um dos destaques do brasileiro foi no quesito saque.