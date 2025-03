João Fonseca comemora avanço em Phoenix e analisa duelo contra ex-Top 5 do mundo

Agora, Fonseca irá enfrentar Kei Nishikori, ex-Top 5 do mundo e muito reconhecido no universo do tênis. O brasileiro afirmou que quer desfrutar o duelo contra o japonês.

"To muito feliz de passar para a semifinal, minha primeira num challenger 175. Agora é enfrentar o Nishikori, um ídolo, jogador que foi Top 5 do mundo. Vai ser muito duro, mas ao mesmo tempo estou confiante. Venho de boas semanas, de uma boa temporada. Terei que entregar tudo em quadra. Agora é descansar, montar uma estratégia com a minha equipe e desfrutar de jogar com um adversário tão reconhecido no mundo do tênis", concluiu o carioca.

João Fonseca e Kei Nishikori se enfrentam ainda neste sábado, a partir das 19h (de Brasília), pela semifinal do Challenger de Phoenix.