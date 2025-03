Giro: Chapecoense e Avaí empatam jogo de ida da final do Catarinense

Chapecoense e Avaí duelaram pela primeira vez pela final do Campeonato Catarinense neste sábado, no Estádio Municipal Josué Annoni, em Xanxerê. As equipes protagonizaram um grande jogo e empataram em 2 a 2. Mário Sérgio e Marcinho marcaram para os mandantes, e Mário Sérgio Valério fez os dois gols dos visitantes.

O segundo confronto da decisão está marcado para o próximo sábado, na Ressacada, em Florianópolis. A bola para a partida a partir das 16h30 (de Brasília).

A Chapecoense fez um gol relâmpago, logo no primeiro minuto da partida. Após cruzamento da esquerda, a defesa do Avaí não conseguiu cortar a bola, que sobrou para Mário Sérgio. O atacante bateu para defesa do goleiro, mas a bola ultrapassou a linha do gol. 1 a 0 para os mandantes.