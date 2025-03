Félix Torres e Romero, do Corinthians, são convocados por Equador e Paraguai para jogos das Eliminatórias

A data Fifa tem início nesta segunda-feira (17), após o primeiro jogo da final do Paulistão, e se encerra justamente no dia 25, dois dias antes do confronto de volta entre Corinthians e Palmeiras. Com isso, a tendência é que tanto Félix como Romero fiquem à disposição de Ramón Díaz para a decisão, mesmo com o desgaste.

¡La lista! @PilsenerEcuador pic.twitter.com/1IJxNcraZG ? La Tri ?? (@LaTri) March 15, 2025 Dirigentes de Corinthians e Palmeiras já disseram, inclusive, que estudam se unir em uma logística inédita e dividir os custos de um voo fretado para trazer de volta os atletas que disputarem o confronto entre Colômbia e Paraguai, em Barranquilla. Tal duelo conta com dois convocados: Romero, do Corinthians, e Richard Ríos, do Palmeiras. "Isso é algo muito legal. Palmeiras e Corinthians fazendo algo conjuntamente. A gente estuda esse retorno (dos jogadores). Têm jogos de Colômbia e Paraguai, que têm jogadores do Corinthians e Palmeiras. Estamos pensando em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Os times pensando juntos, em prol do futebol, é algo que sempre ajuda e agrega bastante", disse Paulo Buosi, vice-presidente do clube alviverde, em evento na última terça-feira.