Ex-Corinthians, Douglas festeja marca pessoal e analisa vitória do Nantes sobre o Lille

O Nantes superou o Lille, em casa, por 1 a 0, em partida pela 26ª rodada do Campeonato Francês, na tarde deste sábado, no Stade de la Beaujoire. O meia Douglas avaliou o resultado positivo da equipe da casa e destacou a necessidade de reação no Campeonato.

"A gente não faz uma campanha que esperávamos, o clube não está numa posição em que merecia estar por toda sua grandeza, mas o momento é o de pensarmos em reagir. E foi o que fizemos hoje, contra uma equipe que está entre as cinco melhores do campeonato, faz boa campanha e segue na briga por uma vaga nas ligas europeias", avaliou Douglas.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante egípcio Mostafa Mohamed, aos 38 minutos do segundo tempo. Já na reta final da Ligue 1, o time respirou, manteve a 14ª colocação e se afastou ainda mais do grupo de baixo da tabela.