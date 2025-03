Antony se torna segundo brasileiro com mais participações em gols na Europa

Após passar por uma má fase e ser duramente criticado em passagem pelo Manchester United, Antony, agora no Real Betis, se tornou um dos pilares da equipe desde a sua estreia pelo clube espanhol.

O atacante é o segundo brasileiro com mais participações em gols nas cinco grandes ligas da Europa, no período de sua primeira partida pelo Betis até agora. Com oito contribuições em dez partidas, sendo quatro gols e quatro assistências, Antony fica atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, que tem dez no período.

De acordo com o Sofascore, o brasileiro precisa de somente 102 minutos para participar de gols na Espanha. Além disso, acumula sete grandes chances criadas e 20 passes decisivos pela equipe.