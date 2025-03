Dele Alli é expulso em retorno, e Milan vence o Como de virada pelo Italiano

Neste sábado, no San Siro, o Milan venceu de virada o Como, por 2 a 1, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Lucas da Cunha abriu o placar para os visitantes, mas Pulisic e Reijnders cravaram a favor da equipe de Milão. O inglês Dele Alli, que retornou a uma partida de futebol após 748 dias, foi expulso com apenas dez minutos em campo.

Diante do triunfo, o Milan chegou aos 47 pontos e subiu para a sétima posição. Os rossoneri estão, agora, a três unidades do Bologna, que tem 50, e abre o G6 do Italiano. A equipe milanesa, porém, pode perder algumas posições de acordo com os resultados restantes da temporada. Já o Como, com 29 pontos, manteve-se na 13ª colocação da tabela.

O Milan retorna aos gramados apenas depois da data Fifa, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Milão visita o Napoli, no Estádio Diego Armando Maradona, às 15h45 (de Brasília) do dia 30 (domingo). Por sua vez, o Como, um dia antes, às 11h, recebe o Empoli, no Stadio Giuseppe Sinigaglia.