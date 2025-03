Cruzeiro vence o Sesi Bauru e vai pegar o Praia Clube na final do Sul-Americano de volei masculino

? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) March 16, 2025





Apesar da vitória, o Cruzeiro viu o Bauru largar na frente. A equipe do interior paulista conseguiu leve superioridade e fechou o primeiro set por 25 a 17.

Mas o time mineiro se recompôs e tomou as rédeas do duelo. Fechou o segundo set por 25 a 21 e manteve o mesmo ritmo na terceira parte, que terminou 25 a 18, para virar a partida.

O Bauru tentou dificultar a vida do Cruzeiro no último set. No entanto, o clube de Belo Horizonte conseguiu manter vantagem e abriu sete de distância no match point. Os paulistas conseguiram dois pontos, mas não evitaram a derrota, dessa a vez por 25 a 19.