Coritiba x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Por sua vez, o Coritiba, que disputará a Série B do Brasileirão nesta temporada, vive um início de 2025 muito complicado. O Coxa Branca foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceilândia, nos pênaltis, na primeira fase, e caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense diante do Maringá.

O lateral direito Rafinha, liberado para tratar questões pessoais na Alemanha, é desfalque para o Coritiba.

Além do amistoso diante do Santos, o Coritiba enfrentará o Botafogo, às 16h15 do dia 22 (sábado), no Nilton Santos. O Coxa Branca fará sua estreia na Série B do Brasileirão no início de abril, contra o Vila Nova.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA: Pedro Morisco; Bruno Melo, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Geovane, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Gustavo Coutinho



Técnico: Mozart