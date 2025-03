Corinthians terá de pagar quase todo prêmio do Paulistão a Memphis em caso de título; entenda

O valor de R$ 5 milhões, entretanto, é referente apenas ao título da competição. O Corinthians, além dos outros três grandes do Estado, assegurou uma cota de R$ 44 milhões somente pela participação no Paulista, garantindo um alto faturamento desde o início do torneio. Portanto, se levantar a taça, o Timão receberá um total de R$ 49 milhões. E a parcela de R$ 4.725.603 seria repassada a Memphis, como previsto em contrato.

As metas também se estendem a número de jogos relacionados, participações em gols e até presença na seleção do Campeonato Brasileiro. O contrato, contabilizando bônus, vencimentos e alguns 'extras', pode superar R$ 170 milhões.

O jogador, inclusive, está a um gol ou uma assistência de ativar mais um gatilho e arrecadar R$ 1.575.201. Ele já havia feito isso após o passe para o gol de Carrillo, na partida de ida contra a Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Libertadores. Na oportunidade, o atleta atingiu 15 participações em gol.

Vale destacar que, caso o holandês decida romper o vínculo antes do prazo estipulado, o Corinthians não terá que pagar por essas premiações. Contudo, se o clube decidir rescindir com o atacante, terá que arcar com a totalidade dos valores.

Além disso, a multa rescisória é considerada baixa. Caso algum clube do exterior sinalize o interesse em contratar o jogador, o Timão ficaria com apenas 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual). Já para times do Brasil, o valor fixado é de R$ 150 milhões - Depay ficaria com 20% da quantia, ou seja, R$ 30 milhões.