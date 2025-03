Corinthians estanca problemas defensivos e encontra dupla de zaga titular antes da final

Ramón surpreendeu e escalou o time com três zagueiros na partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, quando o Corinthians levou três gols. O treinador, então, retomou a dupla com Félix e Gustavo.

O Timão chegou a sofrer um gol diante do Santos, na semifinal do Paulista, mas fez uma partida segura defensivamente e sofreu poucos sustos. Na volta contra o Barcelona-EQU, ganhou de 2 a 0 e não cedeu nenhuma chance ao adversário.

A dupla titular foi encontrada pouco antes do principal jogo do Corinthians nesta temporada: a final do Paulista, contra o Palmeiras. O primeiro Derby da decisão está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o duelo decisivo será no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

De volta à decisão estadual depois de cinco anos, o time alvinegro pode conquistar um título pela primeira vez desde 2019. Além disso, a equipe tenta evitar o tetracampeonato do rival, campeão nas últimas três temporadas.