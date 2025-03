Palmeiras fecha preparação para jogo de ida da final do Paulistão; veja provável time

O Palmeiras está preparado para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Na manhã deste sábado, o Verdão finalizou a preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, a comissão do técnico Abel Ferreira comandou mais de uma hora de trabalhos táticos visando o Derby. Após um exercício de construção de jogadas, o elenco ensaiou posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, o grupo ainda realizou o famoso recreativo.

Para este primeiro confronto, o treinador terá um desfalque de peso. O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito durante o treino da última quarta-feira e deve perder o duelo de ida. Com isso, a tendência é que Micael seja mantido na zaga e siga formando dupla com Murilo.