Com dúvida, Corinthians encerra preparação para duelo de ida da final do Paulistão

O Corinthians está pronto para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, o elenco alvinegro encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram os trabalhos com uma ativação na academia e depois rumaram ao gramado para o aquecimento. O técnico Ramón Díaz comandou dois exercícios táticos e aproveitou as atividades para realizar testes no time que deve iniciar o clássico.

O treinador corintiano tem uma dúvida importante para a decisão. O argentino Rodrigo Garro tem reclamado de dores no joelho direito e, nas últimas partidas, atuou no sacrifício. Em coletiva na última sexta-feira, o próprio treinador disse não saber se poderá contar com o meia.