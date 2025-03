Com dois gols de Mbappé, Real Madrid vira sobre Villarreal no Espanhol

Após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid virou sobre o Villarreal pela 28ª rodada no Campeonato Espanhol. Neste sábado, no Estádio de la Cerámica, a equipe do técnico Ancelotti venceu por 2 a 1, com Mbappé marcando os dois gols.

Com o resultado, o Real Madrid assume temporariamente a liderança somando 60 pontos, podendo cair para a segunda posição caso o Barcelona vença o confronto contra o Altético de Madrid neste domingo. O Villarreal permanece na quinta colocação, com 44 pontos.

O Real Madrid só retorna aos gramados no dia 29 de março contra o Leganés, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília). Na mesma competição, o Villarreal enfrenta o Getafe, às 9h, do dia 30 deste mês.