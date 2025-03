Com ataque em alta, Santos passou em branco apenas em um jogo na temporada

O ataque do Santos vive um grande início de temporada. Mesmo com a eliminação do Peixe na semifinal do Paulista, o setor ofensivo mostrou-se competente neste início de ano e deixou de marcar gol em apenas um duelo do Estadual.

Dos 14 jogos que disputou no Campeonato Paulista - contando fase de grupos e eliminatórias - o único confronto que Santos não foi as redes aconteceu contra o Novorizontino. A partida, que acabou em 0 a 0, foi válida pela oitava rodada do Estadual, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Chama a atenção o desempenho do atacante Guilherme, principal goleador do Santos neste primeiros meses da temporada. Com dez gols em 14 jogos, Guilherme é o atual artilheiro da competição. Fora isso, o atacate também é o líder no quesito participações em gols, com 12 ações em tentos do Peixe na competição.