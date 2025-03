Ceará vence Fortaleza com gol de pênalti e abre vantagem na final do Cearense

Neste sábado, pela partida de ida da final do Campeonato Cearense, o Ceará venceu o Fortaleza, por 1 a 0, no Castelão. O gol do Vozão foi anotado no segundo tempo, de pênalti, por Fernando Sobral.

Ambas as equipes têm, em sua prateleira, 46 taças de Campeonato Cearense. O Ceará é o último campeão, enquanto o Leão do Pici ganhou, pela última vez, em 2023.

Desta maneira, o Ceará abriu vantagem de um gol na grande decisão do Campeonato Cearense. A partida de volta acontece no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília), novamente no Castelão, mas com mando do Vozão.