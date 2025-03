Bobadilla, do São Paulo, é convocado pelo Paraguai para duelos nas Eliminatórias

O Paraguai anunciou neste sábado a lista de convocados para os duelos contra Chile e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O volante Damián Bobadilla, do São Paulo, foi chamado pelo técnico Gustavo Alfaro.

Os compromissos do Paraguai no torneio estão marcados para os dias 20 e 25 de março. Primeiro a equipe recebe o Chile, e depois faz frente contra a Colômbia fora de casa.

Eliminado do Campeonato Paulista, o São Paulo entra em campo apenas no dia 30, contra o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bobadilla portanto não desfalcará a equipe de Luis Zubeldía.