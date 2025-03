Bahia anuncia a Puma como sua nova fornecedora de material esportivo

Na tarde deste sábado, o Bahia anunciou que a Puma é a nova empresa responsável pelo fornecimento do material esportivo do clube. A marca fornecerá vestuário, calçados e equipamentos em todas as categorias do Esquadrão de Aço, abrangendo as equipes masculina, feminina e juvenil.

A parceria será iniciada ainda neste ano e promete dar muitos frutos ao Bahia, que busca celebrar sua histórica com os torcedores como design e tecnologia de ponta. O clube já anunciou um evento de divulgação das novas peças para a temporada para o dia 28 de março.

Para comemorar o início da parceria, a Puma e o Bahia criaram um vídeo com o ator e comediante baiano Luís Miranda. Nele, o ator interpreta um apresentador de telejornal fictício que revela ter encontrado um animal (PUMA) em várias partes da Bahia.