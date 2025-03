Autor de gol do América-MG anuncia aposentadoria após vice: 'Saímos com honra'

O América-MG venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na tarde deste sábado, em jogo de volta da final do Mineiro, mas o resultado não foi suficiente para a conquista do título, que ficou com o Galo. Na ida, a equipe alvinegra fez 4 a 0 e levou a melhor no agregado. Jonathas, que marcou para o Coelho, confirmou sua aposentadoria.

"Primeiramente queria agradecer a Deus. Nesse momento passa um filme na minha cabeça. Difícil quando vai jogar e decide encerrar a carreira, último jogo. Sou grato a Deus, a todos que me ajudaram de alguma forma, aos meus amigos, à minha família", disse ao Premiere.

"Estou encerrando a carreira para focar em Deus e ajudar aos que precisam. Estou feliz pelo último jogo, pelos companheiros. Guerreamos hoje, sabíamos que seria difícil fazer quatro gols, mas ganhamos e saímos com honra, que é o mais importante. Agradeço a todos", seguiu.